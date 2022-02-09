Как заявил глава государства, налоги на майнинг повысятся.

Цифровой майнинг потребляет электроэнергию как несколько областей, при этом не платятся налоги. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Sputnik.

«Нельзя замалчивать и роль цифрового майнинга. Мы видим, что социально-экономический эффект от производства криптовалют минимален. Массовых рабочих мест не создается. Продукции как таковой нет вообще. При этом данная сфера потребляет электроэнергию как несколько областей. Причем отдельные недобросовестные майнеры подковерно пользуются тарифами, которые ниже, чем тарифы для населения. Не платятся налоги и пошлины на ввозимое оборудование. И самое главное — максимально используя ресурсы страны, эти дельцы монетизируют их в других юрисдикциях. Прошу Агентство финмониторинга детально разобраться в данной ситуации», — сказал Президент на расширенном заседании правительства.

По его словам, необходимо выявить все майнинговые фермы.

«Проверить налоговые и таможенные вопросы, тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты их деятельности. Прошу доложить до 15 марта», — заявил глава государства. При этом он отметил, что Казахстан не против белого майнинга.

«Еще раз обращаю внимание — государство не против белого майнинга. Но те, кто хотят работать в этой сфере, должны иметь соответствующую лицензию. Получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги. Запускать проекты зеленой энергетики», — добавил Токаев.

Он также заявил, что налоги на майнинг повысятся.

«Текущая ставка в 1 тенге за киловатт мощности ничтожно мала. Поручаю правительству проработать кратное увеличение данного налога в кратчайшие сроки», — подчеркнул Президент. Он поручил правительству до 1 апреля подготовить полноценный пакет решений по регулированию и развитию цифрового майнинга.