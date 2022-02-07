Налог для майнеров в Казахстане предложили увеличить впятеро

Соответствующие поправки хотят внести депутаты.

Депутаты парламента разработали законопроект о цифровых активах, предусматривающий увеличение налога с майнинга с 1 до 5 тенге за 1 кВтч. Об этом 4 февраля на межведомственной комиссии по законопроектной работе сообщила депутат мажилиса Екатерина Смышляева. Она отметила, что взимание существующего налога в 1 тенге с кВтч идет достаточно сложно, поскольку нет как такового учета потребления электроэнергии, передает Kursiv.kz.

«Фактически мы должны на слово верить компаниям, которые говорят налоговому комитету, что потребили 50 кВт и вот с этих кВт они будут платить налоги. На самом деле это должно быть автоматизировано, регламентировано. Те поправки, которые мы вносим сегодня в налоговый кодекс, уточняют, каким образом будет происходить сбор налогов. То есть у нас, если будет квотирование конкретных дата-центров, то эти дата-центры согласно квоте и будут выплачивать налог в том объеме, в котором им вообще выделяется электроэнергия», — сказала Смышляева.

По ее словам, разработка законопроекта вызвана необходимостью регулирования цифрового майнинга на территории республики, а также стабилизации работы оборудования. Депутат отметила, что отсутствие четкого регулирования привело к бесконтрольным энергозатратам.

Также предлагается взимать налоги и с операций с криптовалютами.

«Та конструкция, которая предложена в рамках конституционного закона об МФЦА — там у нас особое правовое поле, и, сразу оговорюсь, те нормы, которые предложены для особого правового режима МФЦА, никак не распространяются на общестрановое правовое поле — и там, когда аккредитованные фирмы будут работать на криптобиржах, есть конвертация. Предполагается, по крайней мере, заложено в законопроекте, что фиксированный налог будет идти и с этих операций. Но сразу подчеркну, что здесь речь идет только о резидентах МФЦА, это легальные „белые“ компании, и о том, что в данном случае эти операции очень жестко ограничены международным законодательством МФЦА», — сказала она.

Смышляева напомнила, что порядок уведомления о майнинговой деятельности является добровольным и регулируется приказом министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности.

«В реестре госоргана 100 компаний. Однако по объему потребления мы имеем сейчас такую картину, что 700 МВт у нас потребляется белыми майнерами и 1500 МВт — серыми. Получается, что почти половина компаний пренебрегает процедурой уведомления и работает нелегально», — сказала Смышляева.

Она отметила, что бесконтрольное потребление электроэнергии серыми майнерами привело к ее дефициту. Вместе с тем, по ее словам, индустрия майнинга является инвестиционно емкой и при регулировании может обеспечивать налоговые поступления и способствовать развитию IT-отрасли.

В свою очередь первый вице-министр финансов Марат Султангазиев уточнил, что также каждое отдельное оборудование для майнинга будет облагаться ежемесячно 10 МРП (30 630 тенге), одна видеокарта — 1 МРП (3063 тенге), другое оборудование — 10 МРП. Бизнес должен будет ежеквартально сдавать отчетность и платить налог ежеквартально вне зависимости от того, был ли майнинг или нет.

«Отчетность будет ежеквартальной, уплата тоже будет ежеквартальной. Даже если у него затрат электроэнергии нет, но при этом установлено майнинговое оборудование у него будет идти налог также, как и по казино, есть такая форма, когда за каждый карточный стол казино платит независимо от осуществления деятельности. Более того, мы предложение в Минэкономики направили: само по себе оборудование сейчас использует метод зачета и при ввозе не уплачивается НДС. Мы предлагаем майнинговое оборудование исключить из данного списка», — сказал он.

По его словам, цифровой майнинг должен будет вестись на территории дата-центров, что позволит регулировать их деятельность и планировать потребление электроэнергии.

«Деятельность вне дата-центра будет являться прямым нарушением законодательства Республики Казахстан. Согласно законопроекту, будет предусматриваться административная ответственность по КоАП — 3000 МРП (9,2 млн тенге). Вся остальная деятельность кроме этих дата-центров будет незаконной», — сказал он.