Интернет в пандемию становится потребностью №1

Объемы трафика за два года подскочили более чем вдвое, при этом скорость интернета в РК увеличилась.

В условиях развития технологий и цифровизации важность качества интернета становится ключевым приоритетом. Одним из основных критериев качества интернета является скорость. В Казахстане за последний год наблюдается положительная динамика роста скорости интернета. Как отмечает Finprom.kz, до 2021 года скорость интернета в стране оставалась практически на одном уровне, однако уже с начала 2021 года ситуация изменилась. В октябре текущего года скорость мобильного интернета составила 31,93 Мбит в секунду — сразу на 63,6% больше по сравнению с началом года.

Кроме того, скорость интернета в Казахстане выше, чем по всей Центральной Азии и по странам ЕАЭС, за исключением Армении.

Положительная динамика напрямую связана с мерами, принятыми со стороны операторов мобильной связи, включая значительный рост инвестиций в секторе. Так, к примеру, до 2020 года инвестиции в основной капитал в сфере информации и связи показывали попеременно то некоторое увеличение, то заметный спад. Однако уже в 2020–2021 годах наблюдается значительный рост инвестиционной активности в секторе. Так, по итогам десяти месяцев 2021 года сумма капвложений в телеком составила 96,5 млрд тг, в аналогичном периоде 2020 года — 95,5 млрд тг. Однако если рассматривать 2016–2019 годы, то сумма варьировалась лишь в пределах 46-55 млрд тг.

Вместе с тем, согласно недавним измерениям Cable.co.uk, Казахстан занял аж 173 место в рейтинге по скорости широкополосного интернета.

Интересный факт: в Казахстане в сектор информации и связи инвестируется больше средств, чем в странах ЕАЭС (без учета России с ее колоссальными территориями и многократно превосходящей численностью населения). Так, к примеру, если в Казахстане по итогам 2020 года капвложения в секторе достигли 409 млн долларов, то в Беларуси их сумма составила 292 млн долларов, в Кыргызстане — 47 млн долларов, в Армении — 19 млн долларов.

Практически весь объем инвестиций в РК — 99% портфеля сектора — лег непосредственно на плечи бизнеса. Бюджетный капитал практически не привлекался, в то время как в других секторах экономики средства из бюджета формируют немалую долю финансирования.

В стране работают три оператора мобильной связи: Kcell, Теле2/Altel и Beeline.

Наибольший рост объемов финансирования отмечен у Kcell: капитальные затраты компании по итогам девяти месяцев текущего года составили 11,4 млрд тг — на 58,9% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Соотношение CAPEX к продажам компании увеличилось с 5,7% до 8,1%. По Теле2/Altel данных в открытых источниках нет.

Инвестиции в телеком-оборудование придется наращивать постоянно — во-первых, в связи с географической протяженностью Казахстана и необходимостью обеспечить связью даже отдаленные сельские районы, а во-вторых, для того, чтобы сеть справлялась с возросшими нагрузками на фоне увеличения потребления интернет-трафика и качества контента (он стал «тяжелее»). Так, в 2020 году объем интернет-трафика операторов мобильной связи составлял 2,85 эксабайта, в 2019-м — 2,049 эксабайта, в 2018-м — лишь 1,262 эксабайта. Фактически нагрузка на сеть за два года увеличилась более чем в 2,2 раза.

Рост трафика наблюдается по всем операторам мобильной связи. Увеличение скорости интернета в таких условиях требует от операторов больших усилий и колоссальных средств.

Напомним: по прогнозам аналитиков Statista, мобильный интернет-трафик во всем мире продолжит расти. Среднегодовое увеличение трафика за 2018–2022 годы составит 46,8%.