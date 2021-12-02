В ЕАЭС определились со стратегией цифровой трансформации в горной добыче и металлургии

Будущее развитие горнодобывающей и металлургической отраслей в Евразийском экономическом союзе ориентировано на использование цифровых технологий, повышение производительности и оптимизацию портфелей предприятий.

Об этом в рамках IV международного форума «Цифровая трансформация в горной добыче, металлургии, энергетике и нефтегазовой отрасли — 2021» заявил заместитель директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян.

Участники форума, представители промышленного блока ЕЭК, профильных ведомств и промышленных предприятий Союза, обсудили актуальные вопросы форсирования перехода экономики на цифровые рельсы. Рассмотрены такие темы, как цифровой генплан промышленного предприятия, обеспечение кибербезопасности в облачных вычислениях, цифровой завод, технологии машинного обучения и искусственного интеллекта в управлении цепями поставок, разработка систем электронного документооборота и др.

«Внедрение цифровых технологий напрямую связано со снижением издержек при производстве продукции и способствует повышению конкурентоспособности евразийских предприятий на внутреннем и внешних рынках. В этой связи цифровая повестка в промышленности является сейчас приоритетом для ЕЭК», — отметил Георгий Арзуманян.

Сегодня на евразийском пространстве реализуется несколько интеграционных цифровых проектов. Это Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, унифицированная система поиска «Работа без границ», экосистема цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, цифровое техническое регулирование в рамках Союза. Также ведется Евразийский реестр перспективных технологий в черной и цветной металлургии.

«Использование интеграционного научного потенциала и перспективных технологий производителями стран Евразийского экономического союза, активный обмен опытом на профессиональных площадках в сфере цифровой трансформации и внедрения новых технологий будут способствовать ускоренному переходу на цифровизацию в горнодобывающей и металлургической промышленности, а также повышению конкурентоспособности евразийских предприятий на внутреннем и внешних рынках», — подчеркнул замдиректора департамента ЕЭК.

Напомним — ранее вопросы цифровизации промышленности в Казахстане обсуждались в рамках форума PROFIT Industry & Energy Day 2021.

По оценкам экспертов, лидерами по темпам внедрения цифровых технологий в России и в ЕАЭС в целом являются банки, ритейл и телекоммуникационные компании. В конце списка — металлургические компании и предприятия по добыче полезных ископаемых, производители фармацевтических препаратов и машиностроители. Однако металлургическая и горнодобывающая промышленность с помощью «цифры» старается уменьшить этот разрыв, достигая значительных результатов. Некоторым компаниям с помощью цифровых технологий удалось достичь существенного прогресса — увеличить объемы добычи на 10-20%, повысить производительность служб снабжения на 50%, сократить выбросы на 15-30%.