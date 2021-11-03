Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-сентябре 2021 года

744 млрд тенге заработали операторы связи за девять месяцев. Кто в лидерах?

Услуги связи в январе–сентябре 2021

За январь–сентябрь текущего года объем телекоммуникационного рынка, по данным Агентства по статистике РК, вырос на 13% к аналогичному периоду 2020-го. Объем услуг междугородной и международной телефонной связи составил 14,3 млрд тенге, что на 11,4% меньше объема аналогичного периода 2020 года; услуг сети интернет — 294,7 млрд тенге (на 19,7% больше); услуг сотовой связи — 187,7 млрд тенге (на 8,4% больше).

Как и ранее, наибольшие доли в общем объеме услуг связи приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе почти 85% всего рынка телекоммуникаций республики.

Услуги связи в сентябре 2021

Услуг связи в сентябре текущего года, опираясь на данные Агентства по статистике РК, оказано на сумму 87,5 млрд тенге, что почти на 16% больше объема услуг связи в сентябре 2020 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в сентябре 2021 года составила 1,56 млрд против 1,65 млрд годом ранее — это на 5,5% меньше. Доходы в секторе местной телефонной связи в сентябре 2021-го составили 2,9 млрд тенге (-1,9%). От услуг интернета операторы выручили 36 млрд тенге (+25%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,67 млрд тенге против 3,36 млрд тенге годом ранее (+9,2%); от услуг мобильной связи — 21,4 млрд (+8%); от прочих телекоммуникационных услуг — 17,6 млрд тенге против 14,4 млрд тенге за аналогичный период 2020-го (на 22% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В сентябре 2021 года число фиксированных телефонных линий составило 3,026 млн единиц (незначительное снижение), количество абонентов сотовой связи составило 24,21 млн единиц (несколько выше), из них почти 16,3 млн имеют доступ к интернету. Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи не изменился, составив 67%. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,7 млн (без изменений).

Самое главное

Рынок продолжает поддерживать двузначные темпы роста.