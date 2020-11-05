Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-сентябре 2020 года

Back to school помог телекому не уйти в стагнацию.

Январь–сентябрь 2020-го

В целом, весь рынок телекома за анализируемый период, по данным Комитета по статистике РК, составил 649,7 млрд тенге против 579,6 млрд тенге годом ранее. Это +12,1%. Как отмечалось ранее, такой внушительный рост связан с локдауном — он резко подстегнул спрос на телеком-услуги.

Рассмотрим компоненты рынка. Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–сентябре 2020 года составили 15,54 млрд против 19,8 млрд за аналогичный период прошлого года, что почти на 21,5% меньше; от услуг местной телефонной связи операторы выручили 26,7 млрд тенге против 27,6 млрд тенге (на 3,2% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 38,8 млрд тенге против 29,23 млрд тенге (на 32,7% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — около 29,3 млрд тенге против 26,8 млрд тенге (на 9,3% больше); от услуг мобильной связи — 171,5 млрд тенге против 169 млрд тенге (+1,5%); от интернета — 242,2 млрд тенге против 209,5 млрд тенге (+15,6%); от прочих телекоммуникационных услуг — 125,6 млрд тенге против 107 млрд тенге (+17,4% больше).

Как и ранее, наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–сентябре 2020 года приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе 83% всего рынка телекоммуникаций республики.

Сентябрь 2020-го

В сентябре текущего года предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 75,5 млрд тенге против 70 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в аналогичном периоде 2019-го — рост составил почти 8%. С динамикой на горизонте четырех лет можно ознакомиться на графике.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в сентябре 2020 года составила примерно 1,65 млрд против 2,3 млрд годом ранее — это на 28,2% меньше. Снижаются объемы (меньшими темпами) и в секторе местной телефонной связи — доходы в 2020-м составили 2,96 млрд тенге (на 1,3% меньше). От услуг интернета операторы выручили 28,8 млрд тенге (на 18,5% больше, чем годом ранее); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,36 млрд тенге против 3 млрд тенге годом ранее (+12%); от услуг мобильной связи — 19,9 млрд тенге против 19,65 млрд тенге годом ранее — рост на 1%; от прочих телекоммуникационных услуг — 14,35 млрд тенге против 13,3 млрд тенге за аналогичный период 2019-го (на 8% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В сентябре 2020 года число фиксированных телефонных линий составило 3,084 млн единиц (незначительное снижение месяц к месяцу), абонентов сотовой связи — 24,5 млн единиц (на 300 тысяч больше, чем по итогам августа), из них 15,6 млн имеют доступ к интернету (на 600 тысяч больше, чем по итогам августа). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 63,6%. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,54 млн единиц (на 40 тысяч больше, чем по итогам августа).

Самое главное

Телеком продолжает поддерживать двузначные темпы роста. Мы ожидали сохранение этой динамики, правда, с уклоном на некоторое снижение темпов. Но BTC помог телекому остаться на высокой волне, как заметно, абонентская база мобильных операторов резко возросла в сентябре. Но не наступит ли отрезвление в октябре?