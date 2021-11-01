Граждане все чаще требуют удаления персональных данных

Для обеспечения их сохранности планируется изменить подходы в рамках проекта проект DigitEL.

Руслан Абдикаликов, председатель комитета информационной безопасности МЦРИАП, в рамках форума Kazakhstan Security Systems 2021 рассказал о том, что казахстанцы стали активнее пользоваться правом удаления своих персональных данных, размещенных в открытом доступе. Спикер пояснил, что согласно законодательству, любой гражданин имеет право потребовать исключения персональных данных из общедоступных источников, а также безвозмездно ознакомиться с относящимися к нему данными, обрабатываемыми операторами.

«Мы получаем очень много жалоб на интернет-ресурсы, которые распространяют персональные данные граждан, причем берут их из открытых источников, из государственных баз данных, в том числе, допустим, сайт Верховного суда. И нас просят убрать эти персональные данные. Комитет такие требования удовлетворяет», — заявил Абдикаликов.

Более того, в рамках работы по проекту DigitEL персональные данные казахстанцев сделают недоступными для операторов ЦОНов. Ранее граждане сталкивались с неправомерным запросом своих данных или различных справок. В МЦРИАП планируют построить работу операторов ЦОНов таким образом, чтобы данные не были доступны оператору до того момента, пока гражданину не придет SMS-сообщение с кодом подтверждения.

«Это делается для того, чтобы защитить ваши данные», — отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в ходе своего выступления на форуме «Digital Bridge». По его словам, в целях защиты персональных данных граждан национальным проектом предусмотрен сервис базы данных соглашений, обеспечивающий обязательное подтверждение согласия граждан на обработку их персональных данных.

Руслан Абдикаликов добавил, что механизм определения и утверждения необходимых и достаточных персональных данных требует доработки, поскольку в МЦРИАП поступают жалобы о необоснованных запросах дополнительной персональной информации. Именно поэтому в Казахстане должен быть определен порог достаточных персональных данных, запрашиваемых у граждан.