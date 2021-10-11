В РК снова заговорили о четвертом сотовом операторе

Транстелеком по-прежнему не может получить лицензию.

В начале мая Серик Жумангарин, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции, сообщил о попытках еще одного мобильного оператора выйти на казахстанский рынок. Речь шла о «Транстелекоме», который не мог получить необходимые лицензии и частоты.

В настоящее время на рынке сотовой связи РК работает три мобильных оператора — Кселл, Tele2 и Beeline. По словам Серика Жумангарина, МЦРИАП совместно с антимонопольным ведомством намеревается в следующем году провести аукцион по продаже частот, где сможет принять участие и Транстелеком. В том случае, если оператор выиграет этот аукцион, он сможет вывести свои услуги на рынок мобильной связи.

Ранее глава Агентства по защите и развитию конкуренции уже рассказывал о сложностях, с которыми столкнулся телеком-оператор: компания не смогла приобрести радиочастоты без статуса сотового оператора, а лицензии сотового оператора у компании нет по причине отсутствия радиочастот. Между тем, предположительная доля рынка нового игрока к 2025 году может составить до 5% рынка.

По последним данным, за январь–август текущего года объем доходов от услуг сотовой связи в РК составил 166,4 млрд тенге. В общей структуре доходов отрасли на этот сегмент приходится 25,47%.

Добавим, что в последнее время на казахстанском сотовом рынке происходят весьма любопытные изменения. Так, 30 сентября Jusan Bank приобрел 9,08% акций АО «Кселл» у Казахтелекома. Еще одним владельцем Кселл стала Pioneer Technologies S.A.R.L. из Люксембурга. Кроме того, с 22 сентября KazTransCom переименован в АО «Jusan Mobile» (он стал частью группы Jusan в январе текущего года). А 20 ноября 2020 года на сетях «Мобайл Телеком-Сервис» была запущена виртуальная мобильная связь Jýsan Mobile (сейчас Jusan Mobile).