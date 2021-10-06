Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-августе 2021 года

С начала года операторы заработали почти 656 млрд тенге.

Услуги связи в январе–августе 2021

За январь–август текущего года объем телекоммуникационного рынка, по данным Агентства по статистике РК, вырос на 12,8% к аналогичному периоду 2020-го. Объем доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи составил 12,8 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 11,6% меньше объема аналогичного периода 2020 года; от интернет-услуг — 258,7 млрд тенге (на 19,2% больше) и от услуг сотовой связи — 166,4 млрд тенге (на 8,7% больше).

Услуги связи в августе 2021

В августе текущего года было оказано услуг связи на сумму 86,8 млрд тенге, что почти на 16,5% больше объема августа 2020 года. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в августе 2021 года составила 1,58 млрд против 1,75 млрд годом ранее — это на 9,3% меньше. Доходы в секторе местной телефонной связи в августе 2021-го составили 2,86 млрд тенге (-2,2%). От услуг интернета операторы выручили 35,4 млрд тенге (+26,5%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,6 млрд тенге против 3,35 млрд тенге годом ранее (+9%); от услуг мобильной связи — 21,7 млрд (+9,7%); от прочих телекоммуникационных услуг — 17,4 млрд тенге против 14,3 млрд тенге за аналогичный период 2020-го (на 22% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В августе 2021 года число фиксированных телефонных линий составило 3,033 млн единиц (без изменений), количество абонентов сотовой связи — 24,16 млн единиц (практически без изменений), из них почти 16,2 млн имеют доступ к интернету. Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи не изменился, составив 67%. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,7 млн (практически без изменений).

Самое главное

Продолжаем ожидать емкость рынка на уровне триллион тенге по итогам текущего года.