9 из 10 операций по платежным картам казахстанцев – безналичные

3,8 млрд безналичных операций провели граждане за восемь месяцев текущего года.

За восемь месяцев 2021 года казахстанцы провели с использованием платежных карт четыре млрд операций на сумму 56,3 трлн тенге, что превышает аналогичные показатели 2020 года в 2,2 и 2 раза, соответственно. 9 из 10 операций по платежным картам прошли безналичным способом. По данным Нацбанка, за январь–август 2021 года с использованием платежных карт казахстанских эмитентов проведено 3,8 млрд безналичных операций на сумму 43,2 трлн тенге, что превышает аналогичные показатели 2020 года в 2,4 и 2,3 раза, соответственно.

Зафиксирован рост доли онлайн-операций в общей структуре объемов безналичных операций. За январь — август текущего года 67% всех безналичных операций проведены в интернете либо посредством мобильных приложений (2,5 млрд операций). Доля онлайн-операций в объеме безналичных операций населения выросла до 83% и составила 35,9 трлн тенге.