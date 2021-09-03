Багдат Мусин: «У нас есть все шансы возродить новый шелковый путь, но этот путь станет цифровым»

Пандемия Covid-19 открыла Казахстану перспективу стать Центрально-Азиатским цифровым хабом между Азией и Европой.

Это отметил Багдат Мусин, глава МЦРИАП, во время заседания правительства по реализации послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

«Мировая тенденция идет к тому, что платформы ищут места для наиболее удобной обработки, хранения и предоставления сервиса ближе к своим клиентам. У нас есть реальная возможность стать цифровым хабом в центре Евразии. Разрабатывается соответствующая концепция и план, которые будут внесены Главе государства», — отметил Багдат Мусин.

Для этого МЦРИАП совместно с операторами связи проработает вопрос прокладки новых линий между Азией и Европой, используя имеющиеся преимущества Казахстана, в том числе действие «британского права».

Также глава МЦРИАП обратил внимание на то, что в Казахстане сформировался достаточно высокий дефицит кадров в IT-секторе, что не позволяет достичь экономической конкурентоспособности.

«Важно взращивать и усиливать отечественный IT-сектор. Стране нужны молодые, образованные, мотивированные специалисты. Сегодня сформировался достаточно высокий дефицит кадров в IT-секторе, что не позволяет достичь экономической конкурентоспособности», — сказал Багдат Мусин.

Министр сообщил, что в рамках реализации поручений Президента по взращиванию 100 тысяч высококлассных IT-специалистов будет выполнен ряд мероприятий:

— Ежегодно будут выдаваться IT-ваучеры для обучения в частных IT-школах. Таким образом правительство поддержит рынок частных IT-школ. До 2025 года будет выдано 20 тысяч IT-ваучеров. Эта мера позволит всем желающим переобучиться на IT-специалиста.

— Совместно с Министерством образования ведется подготовка к изменению программ по ИТ-специальностям.

— Университетами ведется работа по совмещению ИТ-специальностей с профильными производствами для того, чтобы готовить отраслевых специалистов с ИТ-навыками.

Вместе с тем глава ведомства отметил, что особое внимание будет сосредоточено на реестре отечественного программного обеспечения для приоритетного закупа в национальных компаниях. Это позволит реализовать задачу по обеспечению тесного взаимодействия национальных компаний с ИТ-рынком, обозначенную Главой государства.

Кроме того, министр рассказал о цифровизации госуправления.

«Центр цифровой трансформации уже дает конкретные плоды в части реинжиниринга процессов. Он будет вести работу по пересмотру процессов, чтобы тем самым не автоматизировать хаос. Процессы, прошедшие через реинжиниринг, будут автоматизироваться на платформенной модели», — сообщил Багдат Мусин.

На сегодня существует 400 информационных систем, интеграцию которых нужно оптимизировать для вывода государственных услуг на электронные площадки. Итогом перехода на платформенную модель будет реализация концепции Data-driven Government, что позволит осуществить доступность 100% государственных услуг на основе человекоцентричного подхода.