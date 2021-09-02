Президент РК: Цифровизация — базовый элемент реформ

Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента обнародовал Послание «Единство народа и системные реформы — прочная основа процветания страны».

Глава государства выступил с рядом инициатив, направленных на дальнейшее развитие страны в постпандемический период, повышение эффективности систем здравоохранения, обеспечение качественного образования, совершенствование региональной политики, формирование эффективной экосистемы на рынке труда, политическую модернизацию, защиту прав человека и консолидацию общества.

При этом базовым элементом всех реформ Президент назвал цифровизацию.

«Цифровизация — это не следование модной тенденции, а ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности. Прежде всего, предстоит устранить цифровое неравенство, обеспечить максимальный доступ к интернету и качественной связи для всех граждан. Сегодня это такая же базовая потребность, как дороги и электричество», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Дети из социально уязвимых семей должны быть обеспечены компьютерной техникой и качественным интернетом — ожидается, что до конца текущего года каждое село с населением более 250 человек получит доступ в интернет.

Президент также обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются люди при получении госуслуг. Он поручил полностью оцифровать эти процессы. А для упрощения взаимодействия населения с электронными сервисами следует широко применять биометрию — на уровне государственных услуг и в частном бизнесе.

«Мы видим, с какими проблемами сталкиваются люди при назначении пенсий и пособий. Ворох бумаг, хождение по мукам. Необходимо полностью оцифровать эти процессы. „Бегать“ должны данные, а не люди. Нужно стремиться к отказу от использования бумаги в межведомственном взаимодействии и при общении с гражданами. Поручаю до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения (30 из 47), обеспечить цифровое подтверждение информации. Положительная практика уже имеется по адресной, имущественной и другим справкам. Удостоверения личности, дипломы, права должны приниматься госорганами в электронном виде», — поручил Президент.

На новый уровень должна выйти и работа с данными. Обеспечение единой системы баз данных, их дальнейшее развитие — одна из главных задач правительства. Как отметил Глава Государства, пока эта работа не выстроена должным образом, в том числе из-за доминирования в IT-отрасли ряда государственных и аффилированных с ними компаний.

«Министерства и акиматы тоже имеют информационно-аналитические или IT-структуры, которые защищают только узковедомственные интересы в ущерб общей стратегии. Развитие рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг — это не только создание добавленной стоимости и рабочих мест внутри страны, все больше возможностей появляется и для экспорта таких услуг за рубеж. Важно раскрыть данный потенциал», — сказал Президент.

Перспективным направлением видится взаимодействие IT-отрасли с национальным бизнесом. Касым-Жомарт Токаев отметил, что крупные государственные и частные компании тратят десятки миллиардов тенге на разработку и софт от иностранных игроков. По его мнению, правительству следует наладить взаимовыгодное сотрудничество между промышленностью и IT-отраслью. Это позволит сформировать цифровые технологические платформы, которые могут стать движущей силой цифровой экосистемы каждой отрасли.

«Мы приняли законы, позволяющие Казахстану стать одним из международных хабов по обработке и хранению данных. Только за прошлый год в цифровой майнинг было привлечено более 80 миллиардов тенге инвестиций. Но останавливаться на этом нельзя, следует привлекать в страну мировых цифровых гигантов. Иначе это сделают другие государства. В течение пяти лет нужно довести объем инвестиций в эту отрасль до 500 миллиардов тенге», — заключил Президент.