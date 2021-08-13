Холдинг «Зерде» отчитался о росте своей эффективности

2021 год планируется завершить с доходом в 7,8 млрд тенге.

Холдинг «Зерде» провел оптимизацию своей работы для обеспечения прозрачности и повышения эффективности, полностью перестроив деятельность компании для достижения стратегических задач. Чистая прибыль нацкомпании с приходом нового руководства увеличилась в более чем два раза, составив 6,7 млрд тенге в 2020 году по сравнению с 3,1 млрд тенге в 2019 году.

Стоит отметить, что при этом выручка в 2019 и 2020 годах отличались незначительно. Основной экономический эффект был достигнут за счет оптимизации деятельности. Так, например, холдинг сократил расходы на госзакупки на 1,4 млрд тенге. Кроме того, разработана новая Кадровая политика с системой принципов управления человеческими ресурсами, внедрение которой позволило оптимизировать штат сотрудников с 307 до 230 человек, что сэкономило около 400 млн тенге.

Из других итогов деятельности — портал «Электронного правительства» передан в доверительное управление Холдинга, что, как ожидается, сократит сроки оказания госуслуг, обеспечит прозрачность процессов, а также сэкономит бюджетные средства. Запущена система резервирования данных госсистем на случай критичных, аварийных сбоев на портале «Электронного правительства».

Сегодня Холдинг «Зерде» работает над новым управленческим решением для акиматов всех уровней, которое трансформирует структуру местной исполнительной власти. Внедрение управленческого решения будет включать и «Оценку качества жизни жителя» каждого региона, которую будет отслеживать Правительство РК.

2021 год планируется завершить с доходом в 7,8 млрд тенге.