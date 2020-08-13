Холдинг Зерде возглавил «белый хакер»

Арман Абдрасилов стал председателем правления Холдинга.

Сегодня стало известно о том, что постановлением правительства Абдрасилов Арман Аскарович, сооснователь Центра анализа и расследования кибератак, назначен председателем правления АО «Холдинг „Зерде“». До настоящего момента холдинг возглавлял Анисимов Алексей Николаевич. Он освобожден от должности в связи с поданным заявлением.

Ранее Арман Абдрасилов являлся президентом ОЮЛ «ЦАРКА», объединения «белых хакеров». Команда объявила о своем присутствии в Казахстане в 2015 году и целью своей деятельности озвучила глубокое изучение вопросов информационной безопасности в РК. На протяжении последних лет представители ЦАРКА выявили немало уязвимостей в информационных системах госорганов. Так, они обнаружили утечку данных из информационной системы Генеральной прокуратуры РК, утечку персональных данных 11 млн казахстанцев, уязвимости сайтов госорганов и майнеры криптовалют в Казнете.

Арман Абдрасилов родился в 1980 году в Акмолинской области. В 2001 году окончил механико-математический факультет Казахского национального университета им. аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 2001 году инженером в Научно-исследовательском институте математики и механики КазНУ. С мая 2002 по июнь 2012 года работал инженером Национального научно-технического центра РК. В 2013–2020 гг. — директор группы компаний ОЮЛ «Центр анализа и расследований кибератак».

Имеет ряд международных сертификатов в области своей работы. Постоянный участник международных тематических меропирятий, сооснователь и соорганизатор международной конференции KazHackStan, посвященной практическим вопросам кибербезопасности. Являлся участником обществонного совета Министерства цифрового развития, информатизации, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, экспертного совета по кибербезопасности при Совете безопасности РК, экспертного совета «Технический комитет 34» при Холдинге «Зерде». Сооснователь первого отечественного стартапа по информационной безопасности WebTotem. А. Абдрасилов — один разработчиков профессионального национального стандарта подготовки специалистов информационной безопасности https://profit.kz/tags/security/, участник разработки концепции Киберщит Казахстана. Под его руководством казахстанская команда одерживала победы и входила в тройку лидеров в кибербитвах на Positive Hack Days.