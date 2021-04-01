Безналичные транзакции по картам выросли вдвое за год

В Нацбанке рассказали о статистике по платежным картам и электронным банковским услугам.

По состоянию на 1 марта 2021 года эмиссию платежных карт в РК осуществляли 20 банков и АО «Казпочта». В обращении находится 50,3 млн платежных карточек, а количество их держателей достигло 40,2 млн. По сравнению с мартом 2020 года зафиксирован рост на 43,6% и 28,6% соответственно. Наиболее распространенными являются дебетовые карты, их доля составляет 73,8%, доля кредитных карт — 23,3%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карт приходится 2,9%.

В январе–феврале 2021 года объемы транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов составили 10,4 трлн тенге, проведено 744,6 млн транзакций. Количество безналичных транзакций выросло в 2,3 раза (до 703,1 млн операций), а их объем — в 2,2 раза (7,7 трлн тенге). Держателями платежных карт было проведено 41,5 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2 663,7 млрд тенге. Наблюдается уменьшение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с январем-февралем 2020 года на 20,7%. При этом объем операций по снятию наличных денег вырос на 11,1%.

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернет/мобильного банкинга (65,7% от общего количестве операций и 82% от общего объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (34,2% и 17,5% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,6% и 89,2% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).