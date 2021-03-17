Предпринимателям необходимо получить индивидуальный QR-код

Пилотный проект по идентификации торговых точек продлится до конца 2022 года.

Комитет госдоходов сообщил о запуске пилотного проекта «Визуальный осмотр», который призван сократить долю теневой экономики и повысить налоговую культуру. Проект планируют завершить к концу 2022 года. Казахстанских предпринимателей будут идентифицировать через специальный QR-код, который можно получить на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Предприниматели, осуществляющие оптовую или розничную торговлю на территории крытых рынков, торговых домов, магазинов, павильонов (не считая открытых рынков) должны получить штрих-код (QR-код) на портале Комитета государственных доходов во вкладке «Информационные ресурсы», — сообщили в комитете.

Идентификатор содержит сведения о предпринимателе (ИИН/БИН, наименование, адрес места нахождения контрольно-кассовой машины, статус налогоплательщика, наличие лицензии на алкогольную продукцию). Он необходим для идентификации предпринимателя покупателями.

«К примеру, в случае невыдачи фискального чека, отказа в приеме оплаты за товары банковской картой, отсутствия лицензии на алкогольную продукцию покупатель вправе направить жалобу в органы государственных доходов с использованием данных об участнике пилотного проекта, считанных по QR-коду с помощью мобильного телефона», — пояснили в Комитете госдоходов.

При этом визуальный осмотр проводится должностными лицами органов государственных доходов исключительно по жалобам, с применением средств видеофиксации или фотофиксации. Решение о проведении визуального осмотра в обязательном порядке размещается на сайте органов государственных доходов не позднее, чем за три рабочих дня до начала срока проведения визуального осмотра, указанного в решении.