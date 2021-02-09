В стране активно обсуждается вопрос об обязательном размещении в РК серверного оборудования для доменов .kz.

Требование было впервые ведено в 2010 году на уровне подзаконного акта. С тех пор этот приказ определяет порядок регистрации, использования и распределения доменных имен в Казнете. Комитетом по информбезопасности на постоянной основе проводится работа по выявлению нарушений указанных правил. Владелец доменного имени при продлении договора или его подписании должен соблюдать требования по размещению серверов в Казахстане. По данным МЦРИАП, в Казахстане зарегистрировано более 175 239 доменных имен первого уровня.kz и.kaz, из них 99632 — работающие. С октября 2020 года, когда министерство активно взялось за соблюдение нормы, прописанной еще в 2010 году, перенесено порядка 27 тысяч доменов.

«Уведомления были разосланы владельцам по более чем 45 тыс. доменных имен. Учитывая сложную экономическую ситуацию и затруднения с финансовой или технологической стороны, сроки исполнения требования были продлены до 1 февраля. Сейчас анализ и рассмотрение доменов перед их отключением проводятся в ручном режиме. У нас не стоит задача всех одновременно закрыть и наказать. Будем отрабатывать с каждым по-отдельности, будем помогать, договариваться. Думаю, что мы найдем понимание и с зарубежными сервис-провайдерами по исполнению требований нашего законодательства. В то же время, у меня нет информации о том, что многие бизнесы планируют покинуть доменную зону.kz», — высказался на пресс-конференции в СЦК вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек.

Между тем, Денис Сухачев, глава Hoster.kz, рассказал, что некоторые клиенты действительно оказались в ситуации, когда им приходится менять страну хостинга. Какое-то их количество по техническим моментам не может переехать в Казахстан. В этих случаях добавляется переадресация с домена.kz на какой-то другой. «Большая часть клиентов, хотя и реагирует эмоционально, но переходит на хостинг в Казахстане», — отметил Денис Сухачев.

Как рассказал Асхат Оразбек, 18623 доменных имени не переехали в Казахстан по состоянию на 8 февраля. Владельцы 5,6% из них нерезиденты РК. Сейчас осуществляется перенос еще 3 тысяч доменных имен — их владельцы работают над этим. Что касается Google.kz — здесь вопросов у регулятора нет, т. к. у компании расположены кеширующие сервера в нашей стране. Интересно, что после переноса всех доменов планируется рассмотреть вопрос нетарифицированного либо дешевого интернет-доступа в Казнет. Министерство проведет переговоры с операторами о возможности спецтарификации.

«Мы пришли к тому, что нужно работу активизировать. Мы это делаем неуклонно, но постепенно, чтобы не создавать среди владельцев доменов ажиотаж. И как видим, 2/3 доменов за четыре месяца уже переехали в Казахстан. Что касается почтовых сервисов, мы ведем работу и уведомляем, в первую очередь госорганы, о необходимости перехода на отечественные почтовые домены при служебной переписке», — говорит представитель МЦРИАП.

Кстати, по вопросу «ухода Google из Казахстана» высказался даже глава МЦРИАП. «С чего-то начали писать, что Google уйдет из Казахстана. В то время, когда вице-президент Google Винт Серф выступал у нас на конференции и делился последними трендами в области IT и цифровизации. Хочу вас заверить, что Google не уйдет никуда», — заявил Багдат Мусин.

Что касается конструкторов сайтов, спикер добавил — комитет информбезопасности уже провел переговоры с Tilda, компания перенесет в Казахстан свои сервисы. Клиенты этого конструктора из РК будут уведомлены. Проведена работа и с Yandex о необходимости переноса сервисов в РК. С другими компаниями работа будет проводиться и дальше.

Некоторые владельцы сайтов, столкнувшихся с необходимостью соблюдения озвученных выше правил, говорят о выгодных ценах и более качественной техподдержке у зарубежных хостинговых компаний. Денис Сухачев уверен, что благодаря требованиям по размещению в РК, местное качество будет улучшаться, поскольку у владельцев сайтов будет выбор — использовать местный хостинг и домен.kz, либо же заменить домен и использовать зарубежные сервисы.

«Новые дата-центры появляются. И чем больше их будет, тем будет больше конкуренции на рынке. Мне кажется, в 2021 году должны появиться новые компании, которые предоставляют такие услуги. По ситуации конструкторов получается так — когда их заказчики сталкиваются с проблемами, как в текущей ситуации, когда нужно что-то перенести, оказывается, что они „привязаны“ к одному сервису. Клиенты не могут сменить хостинг. И об этом не стоит забывать. У нас нет задачи сломать работу этим компаниям. Конечно, создание сайта — это сложный процесс для новичков, но всегда есть альтернатива», — считает Денис Сухачев.

С ним согласен и Максим Марченко, директор TOO «MAXICO»: «Сейчас на рынке представлено много хостеров, есть выбор по мощностям и ценам. Конечно, до идеала еще расти, но как факт — выбор есть».

Более того, по мнению Асхата Оразбекова, инициатива по переносу серверов в РК принесет значительную выгоду стране. По его оценке, только в текущем году порядка 400 млн тенге придет в Казахстан за счет этой нормы. «Все те, кому не интересен домен.kz, уже давно отсюда ушли. На нашем рынке присутствуют те, кому интересно туту работать. Введение и реализация этих норм позволит увеличить загрузку отечественных цодов и развить конкуренцию», — подчеркнул вице-министр цифрового развития.