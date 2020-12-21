Продлен срок переноса серверов с доменным именем «.KZ» и «.ҚАЗ» на территорию РК

В МЦРИАП решили пойти навстречу владельцам доменных имен, просивших об отсрочке.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщило о продлении сроков переноса серверов на территорию Республики Казахстан с доменными именами «.KZ» и/или «.ҚАЗ» до 1 февраля 2021 года. В целях соблюдения требований законодательства РК об информатизации в октябре этого года Министерство направило уведомления в «Казахстанский центр сетевой информации» о нарушении требований в части размещения серверной инфраструктуры за пределами Республики Казахстан со сроком исполнения до 30 ноября 2020 года. Также уведомления получили владельцы более 45 тысяч доменных имен, порядка четырех тысяч из них устранили выявленные нарушения.

В министерстве рассказали о многочисленных просьбах владельцев доменных имен о переносе срока исполнения требований с учетом того, что техническая реализация данной процедуры требует времени и перераспределения финансовых затрат. В связи с этим министерство приняло решение о продлении сроков переноса серверов — до 1 февраля 2021 года. На текущий момент все доменные имена функционируют в штатном режиме.