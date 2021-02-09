Tech Garden создаст экосистему для объединения государства и бизнеса

В период пандемии потребность участников рынка в онлайн-коммуникациях стала необходимостью.

Автономный кластерный фонд (АКФ) «Парк инновационных технологий», действующий под брендом Tech Garden, создает целостную R& D-экосистему, объединяющую государство, промышленные предприятия и IT компании. Об этом в своем выступлении на форуме Digital Almaty-2021 сообщил генеральный директор АКФ Tech Garden Аскар Сембин. Выступая в панельной сессии «Индустрия 4.0», Аскар Сембин отметил, что в условиях Covid-19 лучшие результаты показали промышленные предприятия, которые успели заранее внедрить определенный (достаточно высокий) уровень цифровизации. Это позволило предприятиям даже при дефиците кадров или введении карантинных ограничений функционировать практически бесперебойно.

«Однако это локальные решения. А для взаимодействия с другими предприятиями, службами, мерами господдержки нужна единая платформа. В период пандемии потребность участников рынка (IT-компаний, промышленных предприятий, университетской среды) в онлайн-коммуникациях стала необходимостью. И АКФ Tech Garden на протяжении последнего года работает над созданием такой платформы», — рассказал А. Сембин.

Речь идет о единой платформе Smart Industry Management Platform (SIMP), целью которой является формирование экосистемы Индустрии 4.0 в Казахстане через прямое взаимодействие промышленных предприятий, государственного сектора (в т. ч. институтов развития), ИТ- и инновационных компаний, вузов и НИИ. Формируемая на платформе SIMP экосистема Индустрии 4.0 позволит оказать своевременную и оперативную поддержку промышленным предприятиям РК в их цифровой трансформации и стимулировать активное внедрение цифровых технологий. На сегодня платформа реализована в бета-версии, ознакомиться с ней можно на официальном сайте АКФ Tech Garden.

«Резидентами платформы стало уже более 30 IT- и инновационных компаний, предлагающих решения для разных отраслей промышленности. Одновременно в сотрудничестве с Казахстанским центром индустрии и экспорта „QazIndustry“ мы провели анкетирование более чем 100 промышленных предприятий и получили ценные данные по готовности и потребностям промпредприятий в стратегии цифровой трансформации, в конкретных цифровых решениях, в обучении кадров и так далее», — пояснил А. Сембин.

«Дальше мы должны будем рассмотреть вопрос глубокой аналитики. Для чего нам нужны эти данные? Чтобы предприятиям было выгодно, они должны видеть результат от анализа этих данных, чтобы, к примеру, каждому предприятию был доступен интернет такой мощности, какая ему необходима, кому нужен Искусственный интеллект, а кому — обучение кадров. По сути, речь идет о карте цифровизации, которую мы уже в пилотном варианте создали и в ближайшее время она будет доступна для участников платформы», — отметил генеральный директор АКФ Tech Garden.

Он так же подчеркнул, что развитие инновационного кластера Индустрия 4.0 целесообразно рассматривать как целостную R& D-экосистему, в рамках национального проекта на основе технологической платформы SIMP, объединяющей государство, промышленные предприятия и IT-компании. Именно за счет применения платформенных решений можно достичь значительного прогресса в области модернизации предприятий.

«Данная платформа должна интегрировать меры господдержки и потребности предприятий, к примеру, в налогообложении. Мы уже запускаем один из модулей SIMP — платформу QazR& D, которая решит вопросы траспарентности расходования отчислений 1% СГД/ЗНД недропользователей на НИОКР. Платформа реализуется с применением технологий Blockchain нашим Центром технологического развития интеллектуальных систем. Наша ближайшая цель — помочь 100 казахстанским компаниям за счет внедрения элементов Индустрии 4.0 в течение пяти лет выйти на новый уровень цифровой трансформации. На этот год мы планируем порядка 15-20 внедрений существующих решений, которые частично предлагаются через наши Центры компетенции, частично — от компаний-резидентов SIMP», — сказал А. Сембин.

Он так же подчеркнул, что интеграция подобный Национальных платформ стран-участниц Евразийского экономического союза позволит создать общий рынок потребностей промышленных предприятий и возможностей IT-компаний. Это даст Казахстану возможность стать конкурентоспособным, большим региональным кластером Индустрии 4.0.