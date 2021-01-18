Терриконовая долина создает в Караганде IT-хаб

Он станет первым региональным хабом в Казахстане.

В Караганде решено создать IT-хаб, который будет полноценной точкой притяжения для людей, занятых в сферах IT и Digital. Такие пространства уже есть в Алматы и Нур-Султане, однако для других городов страны это явление новое.

О проекте рассказал Александр Дорошенко, основатель и директор по развитию Wooppay, основатель «Терриконовой долины». По его словам, планируется создать пространство с разными функциональными зонами, где будет коворкинг, лекторий-амфитеатр, переговорки, образовательные классы и т. д.

«Зачем мы делаем хаб? Чтобы создать условия, в которых уже существующие IT- и Digital-компании будут развиваться быстрее, а запускать стартапы станет проще», — отметил Александр Дорошенко.

IT-хаб станет магнитом для заказов и предложений от казахстанских и иностранных компаний, инвесторов, потенциальных партнеров для карагандинских IT- и Digital-проектов. Выгодные партнерства дадут резидентам новые заказы.

«Стартапы получат больше шансов запуститься и начать зарабатывать. Потому что место резидента в нашем коворкинге — это не рабочий стол. Это общение, обмен опытом, среда, в которой горят глаза и хочется расти. Отдельно планируем вовлекать в IT и Digital новых специалистов — студентов и тех, кто хочет поменять вид деятельности. Нам важно, чтобы количество специалистов в городе росло, тогда компании смогут выбирать с кем работать. Наши резиденты смогут поработать с более опытными предпринимателями для поиска вариантов роста бизнеса, то есть — пройти акселерацию», — рассказал спикер.

Напомним — в конце 2020 году совместно с МЦРИАП прошел первый региональный акселератор. По словам Александра Дорошенко, внимание было сфокусировано на экспорте услуг, и всего за полтора месяца стартапы сделали продажи за рубеж. Потенциал есть и в этом году, планируется работать еще эффективнее.