25 казахстанских стартапов прошли в акселератор Терриконовой долины

Перед отраслью поставлена задача по развитию объемов IT-продукции.

25 казахстанских IT и digital аутсорс-компаний прошли в акселератор карагандинского IT-хаба «Терриконовая долина» и проходят обучение. Это 14 аутсорс-разработчиков программного обеспечения и диджитал-агентств и 11 стартап-команд. Акселератор включает в себя 6-недельный бесплатный курс обучения для IT-компаний и фрилансеров, которые планируют выйти на международный рынок.

«Для нашего министерства это долгожданный проект. Я рад, что Терриконовая долина оказалась в числе первых региональных институтов, с которым мы начинаем эту программу. Перед отраслью в целом поставлена большая амбициозная задача по развитию объемов IT-продукции, выходу наших предприятий на экспорт. Мы понимаем, что ключевой задачей для министерства является подготовка соответствующего уровня специалистов и компаний», — отметил Ануар Ахметжанов, первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Программа обучения состоит из лекций, воркшопов, работы с менторами и экспертами по следующим темам:

— исследование целевого рынка и конкурентов;

— описание портрета целевого клиента и ценностного предложения;

— упаковка продукта под клиента;

— квалификация сделок и настройка pipeline продаж;

— масштабирование.

«Главное, что хотелось бы сказать — большое спасибо министерству, Astana Hub и акимату Карагандинской области. Мы видим поддержку, и только сообща сможем достичь многого. Надеюсь, мы достигнем хороших результатов. Постараемся привлечь максимальное количество крутых специалистов и казахстанцев, с хорошим опытом выхода на экспорт. Также профессиональные игроки рынка, мы их называем „скауты“, которые оказывают услуги посредников. Будем смотреть на американский и российский рынки, а также Африку, Юго-Восточную Азию и Европу», — добавил Александр Дорошенко, директор по развитию платежной организации WOOPPAY и основатель «Терриконовой долины».

Список команд-участников:

«Ахкомов И.С.» — комплексный digital marketing;

Ульянов — настройка контекстной рекламы, настройка таргетированной рекламы;

BrandFactory — SMM, маркетинг и брендинг;

Техсер — программа клиентской лояльности;

Factum Marketing Group — разработка сайтов, площадок, платформ, мобильных приложений;

«ZigZag Group» — разработка на Java и PHP;

Settings — разработка сайтов;

Гиксабайт — разработка ПО, приложений и программных продуктов;

«Crocos» — разработка ПО;

Legend Technologies — Битрикс24, 1С, разработка сайтов и мобильных приложений с нуля;

ArtaSoftware — производство ПО для управления организацией;

НПО Перспектива — разработка ПО для систем видеонаблюдения;

СимплКод — Web, Mobile Applications;

«Maxinum Consulting Group» — автоматизация учета и аналитики, технологический консалтинг;

Sapa projects — разработка сложных сайтов под ключ;

Bilimal.kz — автоматизация учебного-воспитательного процесса организаций образования;

Balmuzdak — внешнеэкономическая деятельность по производству мороженого;

K2.ERP- разработка индивидуальных решений для бизнеса;

Cvetogis — единый сервис заказа цветов и подарков с доставкой;

«KazMotors» — мобильное приложение по поиску/продаже автозапчастей в Казахстане;

Supermomsclub.app — мобильное приложение для беременных и мам;

Datcom — онлайн-подпись любых документов

Qmind — система рассылки электронных повесток;

Жибер — краудшиппинговый сервис, доставка грузов;

Белсенді Азамат — проект, разработанный для улучшения качества жизни карагандинцев и облика города.

Напомним, что программа акселерации для фрилансеров проводится при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и крупнейшего технопарка IT- стартапов в Центральной Азии Astana Hub.