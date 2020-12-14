Интеллектуальная транспортная система Нур-Султана признана самой «умной»

Она заняла 1 место среди стран ЦА, СНГ и Европы.

Алтай Кульгинов, аким Нур-Султана, принял участие в конференции IDC Smart City Forum, где обсуждались вопросы развития «умных» городов. Как стало известно, интеллектуальная транспортная система столицы опередила 40 городов и 12 стран, заняв первое место среди стран Европы, СНГ и ЦА. Об этом аким Нур-Султана написал на своей странице в Instagram.

В Нур-Султане по линии безопасности города запущен ряд проектов:

— Благодаря установке интеллектуальных камер на улицах количество ДТП сократилось на 40%, смертность снизилась вдвое. Участники дорожного движения стали дисциплинированнее.

— Реализуется проект «Безопасный двор». По просьбе жителей во дворах устанавливаются видеокамеры. Это позволит повысить уровень безопасности — сократить количество краж, порчи чужого имущества и других правонарушений.

— Школы и детские сады для повышения уровня безопасности оснащены камерами.

— Все автобусы оснащены валидаторами для оплаты проезда безналичным расчетом. Это позволило решить проблему с теневым оборотом денежных средств.

«В период пандемии мы видим, насколько важно развивать цифровизацию, ведь благодаря бесконтактной оплате также удалось снизить риски распространения вируса. Кроме того, внедрили систему оплаты Face Pay — когда система по лицу распознает и автоматически снимает оплату за проезд. Данный проект будем расширять на большее количество автобусов. Данные направления — только часть проектов, которые касаются непосредственно безопасного передвижения и сокращения количества правонарушений. Цифровизацию же проводим по всем направлениям, в том числе ведем работы по оцифровке всей столицы в рамках концепции „Smart City“», — рассказал Алтай Кульгинов.