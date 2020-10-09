Безналичный расчет в автобусах вывел из тени 40% денежных средств

В столице внедрено несколько видов оплаты за проезд — транспортные карты, SMS, QR-код, банковские карты, Face Pay.

Электронная система билетирования в общественном транспорте столицы позволила вывести из тени 40% денежных средств. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель отдела управления цифровизации и государственных услуг Нур-Султана Даниял Айткенов, сообщает официальный сайт акимата.

«100% подвижного состава оснащено системами для электронной оплаты. Доля электронной оплаты составляет 100%. Безналичный расчет позволил вывести из теневого оборота более 40% денежных средств», – резюмировал Даниял Айткенов.

Для удобства граждан внедрено несколько видов оплаты за проезд – транспортные карты, SMS, QR-код, банковские карты, Face Pay. Это направление реализуется в рамках проекта «Интеллектуальная транспортная система» (ITS), которая также включает адаптивное управление светофорными объектами и диспетчеризацию общественного транспорта.