В столице внедряют биометрию при оплате проезда

В Нур-Султане представили систему, которая позволит расплачиваться в общественном транспорте, просто посмотрев в камеру.

Систему «Face Pay» показали на конференции «Astana LRT» в Нур-Султане. Если человек будет использовать именно этот вид оплаты, то при входе у водителя на мониторе высветится фотография пассажира, передает Caravan.kz.

«Это оплата при помощи биометрии — фотография лица. Мы создали бот в Telegram, где вы можете зарегистрировать свой ИИН, сделать селфи, добавить свою автобусную карточку и попасть в систему. Далее даете разрешение на использование ваших данных. После, не имея при себе телефона или карты оплаты, можете заходить в автобус и приобретать билет», — рассказал учредитель ТОО «IPay» Алмас Айменов.

По его словам, о безопасности данных беспокоиться не стоит.

«Мы подняли критерии в плане безопасности. Наша система имеет точность распознавания до 95%. Если система распознавания будет ниже 80%, то человека еще раз попросят посмотреть в камеру. Изначально система придумана не для того, чтобы поймать человека, который не оплатил проезд, а для удобства пользования пассажирами. Пассажир, который действительно захочет использовать эту систему, будет целенаправленно смотреть в камеру и брать билет», — отметил Алмас Айменов.

«Возможно, есть похожие системы. Но наша имеет еще и возможность оплаты. Она с нуля разработана в Казахстане — полностью наша», — добавил Айменов.

«Face Pay» намерены запустить уже на этой неделе на двух маршрутах для тестирования.