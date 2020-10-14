Kaspi провел IPO

Размещение акций холдинга прошло на лондонской бирже.

На LSE прошло размещение акций казахстанской финтех-компании Kaspi.kz. Оно прошло по верхней границе ценового диапазона, 33,75 долларов за GDR. Всего объем IPO составил 1 млрд долларов. Отмечается, что предложение акций было увеличено до 29,6 млн GDR.

Напомним, о планах по выходу на IPO Михаил Ломтадзе заявил еще в 2019 году, но позднее эти планы были отложены. Затем о подготовке к размещению акций на LSE и подаче соответствующих документов холдинг сообщил 28 сентября. На бирже МФЦА (AIX) начало торгов по бумагам компании запланировано на 21 октября.