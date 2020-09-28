Kaspi готовится к размещению своих акций на LSE

Компания уже направила регистрационный документ в Управление финансового надзора Великобритании.

Холдинг Kaspi.kz, управляющий маркетплейсом, финтех-платформой и системой платежей, заявил о намерении провести первичное публичное размещение акций на Лондонской бирже. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании. Известно, что холдинг уже направил регистрационный документ в Управление финансового надзора Великобритании (FCA).

Комментируя сообщение, председатель правления и соучредитель Kaspi.kz Михаил Ломтадзе отметил, что Kaspi.kz — это история успеха, которая была построена за последнее десятилетие, когда компания разрабатывала ведущие на рынке платежные, торговые и финтех-платформы в Казахстане.

«В основе нашего успеха лежит Kaspi.kz Super App, ведущее мобильное приложение в стране с 7,8 млн активных пользователей в месяц. По мере того, как мы продолжаем революцию в том, как наши потребители платят, делают покупки и управляют своими личными финансами, наш бизнес превратился в главную движущую силу стремительно развивающейся цифровой трансформации Казахстана. Высокоинтегрированные сервисы, доступные через одно суперприложение, создают беспроблемное взаимодействие с клиентами, сильные сетевые эффекты и делают нас неотъемлемой частью жизни наших пользователей. Результатом является мощная бизнес-модель с лидирующими долями на рынке у всех наших ключевых продуктов и услуг, а также быстрый и высокоприбыльный рост. В разгар пандемии Covid-19 наше суперприложение стало более важным, чем когда-либо. По мере того, как повседневная жизнь людей становится все более цифровой, мы ожидаем, что актуальность экосистемы Kaspi.kz для развивающегося цифрового будущего будет только возрастать, с ускорением темпов роста во второй половине 2020 года, в течение 2021 года и далее», — заявил Михаил Ломтадзе.

Компания сообщила о росте выручки и чистой прибыли на 32% и 50% в первом полугодии 2020 года (741 млн долларов и 286 млн долларов соответственно).

Kaspi.kz планирует разместить глобальные депозитарные расписки (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Кроме того, не менее 20% GDR будет размещено на бирже МФЦА (AIX). Эти бумаги также будут листинговаться на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Размещение будет состоять из продажи существующих акций в форме GDR текущими акционерами. Каждый из продающих акционеров намеревается сохранить долю в компании после IPO. Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse и «Ренессанс Капитал».

Согласно данным KASE, по состоянию на 1 июля Вячеславу Киму принадлежало порядка 38% акций холдинга, фондам Baring Vostok Capital Partners — 28,8%, Михаилу Ломтадзе — 25,9%, Goldman Sachs — 3,9%.

В июне 2020 года количество пользователей Super App Kaspi.kz увеличилось на 72% до 7,8 миллиона с 4,5 миллиона в июне 2019 года. Количество ежемесячных транзакций на одного активного потребителя в первой половине 2020 года составило 19,3, что почти вдвое больше по сравнению с 10 ежемесячными транзакциями на активного потребителя в первой половине 2019 года. В июне 2020 года 90% транзакций проводились через Kaspi.kz.

Маркетплейс Kaspi.kz сгенерировал общий доход в размере 47 млн ​​долларов, что на 21,5% больше по сравнению с показателем первой половины 2019 года. Чистая прибыль маркетплейса составила 25 млн долларов, что на 5,6% больше, чем годом ранее.