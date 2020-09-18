В 24 трлн тенге обошлись платежи по картам казахстанцам за первое полугодие 2020

Из 100 тенге на платежных картах жители РК обналичивают всего 37 тенге, а остальное тратят безналично.

Оборот по платежным картам казахстанских и иностранных эмитентов на территории РК за январь–июль 2020 года составил 24,3 трлн тг. Эта цифра на 64,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом, по данным аналитиков Ranking.kz, объем выдачи наличных по картам практически не изменился, увеличившись лишь на 0,3% (до 9 трлн тг). В итоге доля обналичивания средств от общего оборота уменьшилась с 60,6% до 36,9%. Для сравнения, в 2015 году этот показатель превышал 90%.

Среди регионов РК наибольший объем обналичивания средств традиционно приходится на Алматы (1,8 трлн тг), что на 28,2% меньше, чем в прошлом году. Следом идут Туркестанская область и Шымкент — 1,1 трлн тг, рост за год на 27,1%. А замыкает тройку лидеров Нур-Султан — 940,9 млрд тг, снижение доли выдачи наличных на 2,4%.

Из всего объема средств, обналиченных на территории РК с использованием платежных карт, 8,3 трлн тг приходится на банкоматы. Их доля составила рекордные 92,5%. Очевидно, что наибольшее влияние здесь оказал период пандемии и карантинных ограничений. Объем снятия наличных через банкоматы вырос за год на 10,8%. А вот доля снятия наличных через POS-терминалы сократилась за год с 16,2% до 7,5%, составив всего 669 млрд тг. Это в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.