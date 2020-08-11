Для карагандинских школ закупят компьютеры на 4,7 млрд тенге

Большая часть суммы выделена из республиканского бюджета.

В Карагандинской области 21 тыс. компьютеров из 35 тыс. не пригодны для дистанционного обучения. В связи с этим в области решили закупить новую технику на 4,7 млрд тенге. По словам главы региона Жениса Касымбека, около 14 тыс. учащихся и 285 педагогов не имеют компьютеров, что составляет 7,5% и 1,5% от их общего количества соответственно. Имеющийся компьютерный парк не позволяет их обеспечить, поскольку на две трети устарел. Для решения этой проблемы власти приобретут новые компьютеры: 28 тыс. — за счет средств республиканского бюджета, 9 тыс. — местного. Еще 1 тыс. компьютеров школам подарят спонсоры — ТОО «Корпорация «Казахмыс» и крестьянские хозяйства, передает «Курсив».

«Таким образом, у нас будет около 45 тыс. новых компьютеров, которые полностью соответствуют требованиям сегодняшнего дня и покроют потребность», — сказал аким области в ходе онлайн-брифинга.

Как уточнила руководитель отдела управления образования Карагандинской области Гульдана Нурсултан, в этом году из местных бюджетов средства на обновление компьютерного парка школ выделялись несколько раз. 643 млн, предназначавшиеся для покупки 3,7 тыс. единиц техники, уже освоены. В планах — приобретение еще 5 тыс. компьютеров стоимостью 749 млн тенге. Их должны передать школам до 1 сентября. Не позже этой даты намечена поставка 28 тыс. компьютеров, приобретаемых за счет республиканского бюджета, откуда на эти цели было выделено 4 млрд тенге.

«Программные требования меняются ежегодно. Если компьютер не „тянет“ ту или иную программу, то считается устаревшим. Например, на компьютеры, приобретенные до 2016 года, нельзя установить электронный журнал, образовательную платформу», — пояснила Гульдана Нурсултан.

Из-за пандемии Covid-19 учебный год в Карагандинской области начнется в дистанционном формате. В дежурные классы региона будут ходить 48 тыс. учеников младшего звена. Это 50% от их общего количества.

Напомним, ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что из 3,3 млн школьников в республике более 185 тыс. не имеют ни планшетов, ни ноутбуков, ни смартфонов.