Стало известно, какие документы появятся у казахстанцах в смартфонах

Уже направлены соответствующие письма в государственные органы для расширения списка документов, доступных в eGov Mobile.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев рассказал о том, какие документы в скором времени будут доступны в смартфонах через приложение eGov Mobile.

«На прошлой неделе я писал о цифровых документах, которые мы хотим разместить в мобильном приложении eGov mobile, и которые станут альтернативой бумажным документам после принятия соответствующих поправок в законодательство. В комментариях многие из вас давали предложения, какие еще документы, помимо уже имеющихся, было бы удобно иметь в смартфоне», — написал министр на своей странице в Facebook.

Среди предложенных документов были следующие: паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет, техпаспорт, военный билет, диплом, разрешение на оружие, пенсионное удостоверение, охотничий билет, свидетельство об инвалидности, технический паспорт недвижимости.

«По многим из них мы уже направили соответствующие письма в государственные органы, чтобы они рассмотрели такую возможность и провели необходимые интеграционные работы для отображения этих документов в мобильном приложении. На одном из ближайших заседаний межведомственной комиссии по автоматизации госуслуг также планируем поднять вопрос, чтобы ускорить этот процесс», — рассказал Аскар Жумагалиев.