Казахстан переходит к электронным документам

Список тех документов, которые можно будет предъявить через мобильное приложение, расширится.

Казахстанцам будет доступно больше цифровых документов в приложении eGov Mobile — они будут легитимны наравне с бумажными оригиналами. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

По его словам, после принятия законопроекта «О цифровых технологиях», который сейчас находится на рассмотрении в сенате, любой казахстанец сможет предъявить свои документы через смартфон.

«Сейчас в приложении вы можете увидеть четыре цифровых документа: удостоверение личности, свидетельство о рождении ребенка, о заключении и расторжении брака, о перемене имени, фамилии, отчества. Но мы предложили государственным органам провести необходимые интеграции, чтобы в нем также отображались студенческое удостоверение, военный билет, свидетельство об инвалидности, технический паспорт недвижимости», — рассказал Аскар Жумагалиев.

Параллельно ведется работа по отказу от справок, которые госорганы могут запрашивать самостоятельно. До конца года планируется отменить 24 информационные справки. Для этого госорганам необходимо завершить интеграцию, а также внести изменения в регламенты и НПА.