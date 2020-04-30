Законопроект о цифровых технологиях одобрен мажилисом во втором чтении

Документ включает в себя шесть ключевых направлений.

Владелец робота должен нести ответственность за своего «подопечного», цифровые документы важно обеспечить полной юридической силой, а квазигоскомпаниям нужно законодательно запретить занятие предпринимательской деятельностью на рынке, где уже работает частный рынок (Yellow Pages Rules). Эти и ряд других норм прописаны в законопроекте о цифровых технологиях, который был одобрен во втором чтении 29 апреля депутатами мажилиса парламента РК.

Документ включает в себя шесть ключевых направлений. В их числе — цифровые технологии, аналитика данных, оказание услуг населению, повышение инвестиционной привлекательности, обеспечение национальной безопасности, защита персональных данных и обеспечение информационной безопасности.

«Важная норма, на мой взгляд — это обязательное уведомление гражданина о действиях, совершаемых с его персональными данными. Это нужно, чтобы каждый человек знал кто, как и для чего запрашивает и использует его персональные данные», — заявил Аскар Жумагалиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В частности, предлагается законодательно закрепить такие понятия, как блокчейн, интеллектуальный робот и др. Принятие этих норм имеет большое значение для дальнейшего развития отрасли. Полноценно использовать цифровые документы в своем смартфоне вместо оригиналов гражданин сможет после утверждения соответствующих норм, которые Министерством цифрового развития предложены к рассмотрению в этом законопроекте. Сервис на базе мобильного правительства поможет человеку получать услуги, даже не имея при себе физических удостоверяющих документов.

«В этом документе много интересных норм, принятия которых мы очень ждем, — отметил Аскар Жумагалиев. — Например, цифровые документы, которые вы уже видите у себя в мобильном приложении, предложено наделить полной юридической силой. После принятия законопроекта их можно будет предъявлять во всех организациях, получать с их помощью различные услуги. Они станут полноценной альтернативой бумажным и пластиковым документам. Технически мы к этому уже готовы. Законопроектом также закрепляется возможность получения госуслуг в ЦОНах по биомерическим параметрам».

В свою очередь, импульсом для развития IT-компаний призваны стать и нормы, законодательно ограничивающие квазигоссектору участвовать в предпринимательской деятельности на рынке, где уже работают частные фирмы. Таким образом, обеспечивается более полное соблюдение принципов Yellow Pages Rules в IT-отрасли.

«В законопроекте целый ряд норм, направленных на стимулирование развития отрасли. Он содержит в себе более 200 различных поправок, которые расширят применение и дальнейшее внедрение цифровых технологий в Казахстане», — добавил министр.

В ходе рассмотрения законопроекта в мажилисе парламента РК было проведено 14 заседаний рабочих групп, на которых рассмотрено 375 поправок. Далее документ будет направлен на рассмотрение депутатов сената парламента РК.