Совершенствование «Цифрового Казахстана» обсудили онлайн

Состоялось первое заседание рабочей группы по внесению изменений в госпрограмму.

18 апреля под председательством министра цифрового развития Аскара Жумагалиева прошло первое заседание рабочей группы по выработке новых подходов в реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Соответствующее поручение на недавнем заседании государственной комиссии по ЧП дал Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Открывая работу группы, Аскар Жумагалиев подчеркнул, что перед экспертами стоит серьезная задача по совершенствованию подходов к цифровизации.

«Одной лишь оцифровки отдельных элементов существующих бизнес-процессов недостаточно. Цифровизация, по сути, это трансформация самих процессов. Именно такая, комплексная задача поставлена перед нами Главой государства. В связи с этим важно детально проработать эти механизмы и системно подойти к их модернизации», — отметил министр.

Члены группы, в которую вошли руководители крупных IT-компаний, операторы связи, цифровые CDO (вице-министры госорганов) и представители квазигосударственного сектора, обсудили основные направления деятельности и формат работы. Участники рабочей группы высказали свои предложения по ключевым направлениям деятельности. В частности, обсуждались меры по развитию сферы информационной безопасности, повышения цифровой грамотности населения и построения цифрового общества, а также активного применения принципов Yellow Pages, исключающих давление госсектора на бизнес с одной стороны, и, в то же время, сохранение экономического баланса между интересами бизнеса, общества и государства.

Для оперативной подготовки предложений по совершенствованию госпрограммы было решено продолжить дальнейшее обсуждение и выработку рекомендаций уже в тематических подгруппах. В число их руководителей вошли бизнесмены, операторы связи и представители госорганов. Среди них СЕО таких компаний, как Chосo Family (Рамиль Мухоряпов), Documentolog (Байжан Канафин), Beeline Казахстан (Евгений Настрадин), «Казахтелеком» (Куанышбек Есекеев), Prime Source (Евгений Щербинин), Platonus (Айдар Испусинов), «Первое кредитное бюро» (Руслан Омаров), председатель Комитета по ИКТ НПП «Атамекен» Руслан Башеев и др.

«Более 90 человек приняли участие в работе этой группы, в дальнейшем список ее участников будет расширяться. Отметим, что принять участие в этой работе и высказать свои предложения может любой казахстанец, обладающий соответствующими компетенциями в отрасли. Одним из каналов для связи является блог министра цифрового развития Аскара Жумагалиева на платформе „Открытый диалог“», — заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.