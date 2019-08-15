Казпочта делает ставку на онлайн

Компания провела рестайлинг онлайн-отделения, чтобы сделать его более комфортным для казахстанцев.

4,281 млрд тенге казахстанцы оплатили онлайн за почтовые и финансовые услуги в Казпочте за семь месяцев 2019 года. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерство по популярности среди почтовых услуг, оплачиваемых онлайн, принадлежит таким сервисам, как вызов курьера на дом, изменение адреса доставки почты, перенаправление посылки на почтомат и услуги гибридной электронной почты. Среди финансовых онлайн-операций самыми популярными являются партионный денежный перевод, оплата по реквизитам, перевод с карты на карту или «на руки». Больше всего онлайн-услугами почты пользуются в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Тараз, Жезказган.

«Постепенный переход от получения услуг в отделениях почты к их заказу и оплате через сервисный портал и мобильное приложение — это тренд, который мы наблюдаем в последние несколько лет. Post.kz сегодня — это уникальная платформа в Казахстане, которая наряду с другими проектами Казпочты уверенно приближает к нам цифровое будущее. Именно поэтому в августе 2019 года мы сделали рестайлинг нашего „онлайн-отделения“. Главная цель — сделать его более комфортным для казахстанцев, чтобы они могли еще быстрее получать услуги почты в интернете. Обновленный Post.kz сейчас работает в тестовом режиме и активно принимает замечания и пожелания клиентов», — рассказала Дилара Зарлыкова, директор департамента рекламы и PR АО «Казпочта».

Она рассказала, что сервисный портал и мобильное приложение Post.kz — это полноценное «онлайн-отделение» почты, где можно заказать и оплатить 30 видов услуг. Средний чек услуги, получаемой через Post.kz — 4 тыс. тенге. Ежедневно через портал проходит более 5 тыс. онлайн-операций. При этом минимальная посещаемость портала в день составляет 40 тыс., максимальная — более 70 тыс. Общее количество зарегистрированных пользователей, которые на постоянной основе покупают онлайн-услуги почты — 712,91 тыс. казахстанцев.