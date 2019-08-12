Инструкции размещены на странице РГП «Государственная Техническая Служба» КНБ РК.

Комитет национальной безопасности РК выпустил инструкции того, как удалить сертификат безопасности с личных устройств. Они размещены на странице РГП «Государственная Техническая Служба» КНБ РК.

Напомним, в июле 2019 года пользователям было рекомендовано установить сертификат безопасности Qaznet Trust Network. Как заявляли в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, его цель — защита граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз. А уже в начале августа КНБ РК сообщил о завершении тестирования сертификата безопасности.