КНБ: можно и без сертификата

Национальный сертификат безопасности – необходимость установки отменили.

Комитет национальной безопасности сообщил об успешном завершении тестирования сертификата безопасности. Как отметили в ведомстве, в результате создана система по предотвращению киберугроз в информационном пространстве.

«Национальным координационным центром информационной безопасности только за истекший месяц выявлено более 8 млн фактов вирусной активности и 130 тыс. кибератак в отношении государственных органов и частных компаний, выявлены факты кибершпионажа в отношении ряда государственных органов», — говорится в официальном сообщении.

Вместе с тем, были изучены и проблемные вопросы, связанные с внедрением сертификата, а также оказанием влияния на работу сетей операторов связи. Сообщается, что в дальнейшем применение сертификата безопасности осуществляться лишь при возникновении угрозы национальной безопасности, с предварительным уведомлением граждан.

Таким образом, с 7 августа тестирование сертификата прекращается, пользователи могут его удалить с личных устройств.

Фактическую отмену сертификата прокомментировали представители ЦАРКА. По их словам, в результате тестированием новой системы было проведено инспектирование трети всего трафика столицы: «Несколько часов назад нам официально сообщили, что испытания закончены, все поставленные в ходе пилота задачи успешно решены. Те, кто установил национальный сертификат, могут его удалить, так как он больше не понадобится. Необходимость его установки может возникнуть в случаях усиления цифровой границы государства в рамках особого регламента».