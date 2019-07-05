Абоненты Beeline могут оплатить подписку Яндекс.Плюс со счета телефона

В качестве бонуса предлагается пробный 90-дневный период.

Beeline Казахстан предоставляет своим абонентам возможность оплачивать подписку Яндекс.Плюс с баланса мобильного телефона. Яндекс.Плюс — это единая подписка на сервисы Яндекса, которая включает весь функционал Яндекс.Музыки, постоянную скидку 10% в Яндекс.Такси на поездки по тарифам «Комфорт» и «Бизнес», возможность смотреть фильмы и сериалы без рекламы в десктопной версии КиноПоиска, дополнительные 10 Гб на Яндекс.Диске и скидку 30% на покупку дополнительного пространства по любому тарифу.

«В Казахстане среди населения и наших клиентов очень много пользователей и клиентов сервисов Яндекса. Поэтому мы решили совместить популярные сервисы Яндекс.Музыка, Яндекс.Такси и Яндекс.Диск с Beeline и добавить приятный бонус. Так, при оплате подписки Яндекс.Плюс балансом телефона наши клиенты получат 90-дневный пробный период. Мы уверены, что это понравится действующим пользователям и привлечет новых подписчиков», — заявил Максим Цвыков, и. о. директор по маркетингу Beeline Казахстан.

Команда подключения подписки Яндекс.Плюс — *672*3#. Ежемесячное списание составит 849 тенге после истечения пробного периода (90 дней). Услуга доступна абонентам Beeline предоплатной формы расчета.