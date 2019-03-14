Яндекс «приплюсовал» Казахстан

Подписка на сервисы Яндекс.Плюс теперь доступна пользователям — казахстанцы получили не только новый сервис, но и дополнительные бонусы.

Яндекс запустил в Казахстане единую подписку на свои сервисы — Яндекс.Плюс. Ее владельцы получат скидки и доступ к дополнительным возможностям сервисов Яндекса, участвующих в проекте. Сейчас это Музыка, Такси, КиноПоиск и Диск.

«У разных сервисов Яндекса разная аудитория: одни люди пользуются Музыкой, другие — КиноПоиском или Такси. Плюс — это ключ ко всем возможностям этой экосистемы. Единая подписка облегчает пользователю знакомство с сервисами, которые он пока не знает. Человек не только получает новые преимущества в привычных продуктах, но и открывает для себя новые возможности», — говорит вице-президент Яндекса по экосистемным продуктам Федор Ежов.

В Яндекс.Плюс входят:

— Все функции Яндекс.Музыки — можно скачивать любые треки на телефон и слушать музыку в высоком качестве.

— Постоянная скидка 10% в Яндекс.Такси на поездки по тарифам «Комфорт» и «Бизнес».

— Возможность смотреть тысячи фильмов и сериалов без рекламы в десктопной версии КиноПоиска, в том числе эксклюзивные премьеры.

— Дополнительные 10 гигабайт на Яндекс.Диске и скидка 30% на покупку места по любому тарифу.

Стоит отметить, что команда Яндекс.Музыки подготовилась к запуску Плюса в Казахстане — интерфейс Музыки перевели на казахский язык, а в коллекцию добавили треки популярных в стране исполнителей (Кайрата Нуртаса, Ninety One, Галымжана Молданазара, Мадины Садвакасовой и других). В команде Музыки начал работать музыкальный редактор, живущий в Казахстане.

«Казахстан всегда был одной из самых важных для Яндекса стран. У нас здесь исторически много пользователей и клиентов. Сегодня мы приходим к ним с выгодным предложением: получить целый пакет возможностей, который стоит столько же, сколько раньше стоила одна подписка на Яндекс.Музыку. Мы рассчитываем, что это привлечет много новых пользователей и, конечно, порадует нынешних подписчиков Музыки, которые безо всяких доплат и дополнительных действий получили скидки на Такси, доступ к КиноПоиску и место на Диске», — говорит руководитель Яндекс.Музыки Андрей Гевак.

Подписчики Яндекс.Музыки уже в Плюсе — они получили его автоматически. Остальные могут оформить Плюс в любой момент. Те, кто сделает это до 14 апреля включительно, получат три месяца подписки бесплатно. После 14 апреля стартовый бесплатный период сократится до 30 дней.