Более 6 миллионов ЭЦП выдано в 2018 году

Увеличивается количество граждан, получающих госуслуги самостоятельно в электронном формате, вместо получения их через операторов ЦОН.

В 2018 году госкорпорация «Правительство для граждан» выдала более 6 миллионов электронно-цифровых подписей. Это на 1,4 млн больше, чем в 2017 году. Как отмечают в ведомстве, рост числа выданных ЭЦП говорит об увеличении количества граждан, пользующихся порталом электронного правительства.

Наряду с этим, количество самостоятельно полученных электронных услуг в секторах самообслуживания ConnectionPoint в ЦОНах выросло на 12% и составило более 12 млн электронных услуг. Через фронт-офисы госкорпорации было оказано около 32 млн услуг, что на 17% меньше чем в 2017. Другими словами, увеличивается количество граждан, получающих госуслуги самостоятельно в электронном формате, вместо получения их через операторов ЦОН.

Больше всего ЭЦП в 2018 году получили жители Алматы, Астаны и Туркестанской области. Так, в Алматы было выдано более 803 тысяч ЭЦП, в Туркестанской области — более 738 тысяч, в Астане — более 680 тысяч.