Следите за новостями

Цифра дня

До 80 млрд тг. недополучает бюджет из-за «серого» ввоза смартфонов

    Бустер роста: системный подход к масштабированию бизнеса. Алматы

    Brunch meet-up для основателей зрелых стартапов, владельцев и управленцев среднего бизнеса, а также руководителей, готовых масштабировать команду, продукт и рынок.

    Мероприятие пройдет 4 июня 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 77/8, Fellini

    4 июня в ресторане Fellini пройдет закрытая встреча «Бустер роста: системный подход к масштабированию бизнеса» для основателей зрелых стартапов, владельцев и управленцев среднего бизнеса, а также руководителей, готовых масштабировать команду, продукт и рынок системно. Вас ждут живые кейсы от лидеров рынка, практические инструменты роста и честный разговор о масштабировании без иллюзий. Это теплый нетворкинг среди предпринимателей, трекеров и инвесторов, реальные истории и изысканный бранч в Fellini. Только по подтвержденной регистрации. Места строго ограничены.

    Что даст вам встреча: инсайты и живые кейсы от лидеров, которые уже прошли путь от MVP до глобального масштаба!

    — Алияр Кадикенов, директор по развитию в странах Центральной Азии, Codiplay
    — Ержан Рыскалиев, сооснователь и CEO, Clockster
    — Алена Ткаченко, VP Global Markets, Sergek Group
    — Адмет Акхтер, CEO и кофаундер, Introdex; основатель Akhter Studios, Forbes 30 Under 30
    — Альтаир Куаныш, менеджер по развитию бизнеса Awara IT

    Вы получите практики и инструменты, которые уже работают, честный взгляд на масштабирование — как вырасти и не развалиться, рабочую модель системного роста, которую можно адаптировать к своему бизнесу.

    Это встреча с лидерами роста. Без случайных людей. Только сильные компании, реальные истории, и диалог по делу.

    Участие по подтвержденной регистрации.

    Организатор — Qazaq IT Community
    +7 (701) 954-10-40

     Добавить в Google Calendar