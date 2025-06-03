Бустер роста: системный подход к масштабированию бизнеса. Алматы

Brunch meet-up для основателей зрелых стартапов, владельцев и управленцев среднего бизнеса, а также руководителей, готовых масштабировать команду, продукт и рынок.

4 июня в ресторане Fellini пройдет закрытая встреча «Бустер роста: системный подход к масштабированию бизнеса» для основателей зрелых стартапов, владельцев и управленцев среднего бизнеса, а также руководителей, готовых масштабировать команду, продукт и рынок системно. Вас ждут живые кейсы от лидеров рынка, практические инструменты роста и честный разговор о масштабировании без иллюзий. Это теплый нетворкинг среди предпринимателей, трекеров и инвесторов, реальные истории и изысканный бранч в Fellini. Только по подтвержденной регистрации. Места строго ограничены.

Что даст вам встреча: инсайты и живые кейсы от лидеров, которые уже прошли путь от MVP до глобального масштаба!

— Алияр Кадикенов, директор по развитию в странах Центральной Азии, Codiplay

— Ержан Рыскалиев, сооснователь и CEO, Clockster

— Алена Ткаченко, VP Global Markets, Sergek Group

— Адмет Акхтер, CEO и кофаундер, Introdex; основатель Akhter Studios, Forbes 30 Under 30

— Альтаир Куаныш, менеджер по развитию бизнеса Awara IT

Вы получите практики и инструменты, которые уже работают, честный взгляд на масштабирование — как вырасти и не развалиться, рабочую модель системного роста, которую можно адаптировать к своему бизнесу.

Это встреча с лидерами роста. Без случайных людей. Только сильные компании, реальные истории, и диалог по делу.

Участие по подтвержденной регистрации.