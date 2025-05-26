Следите за новостями

Цифра дня

747,5 млн долларов — рынок MedTech в Казахстане

    Softline FAST. Астана

    Конференция объединит экспертов ИТ-сферы для обмена опытом и знаниями о том, как использовать передовые технологии в бизнесе.

    Мероприятие пройдет 27 мая 2025 года
    Место проведения — г. Астана, ул. Гейдара Алиева,14, Hilton Astana

    ГК Softline, Группа Астра и NVI Solutions приглашают на конференцию «FAST: Future Advanced Solutions and Technologies». Ведущие специалисты компаний представят портфели решений, включая кейсы, которые демонстрируют, как инновационные технологии могут помочь вашему бизнесу. Также на неформальной части у вас будет возможность пообщаться с экспертами, задать вопросы и обсудить актуальные темы в непринужденной обстановке.

    Темы обсуждения:

    — Кибербезопасность и защита данных в условиях цифровой трансформации
    — Эффективность через инновации: Как цифровые системы меняют подход к производственной безопасности
    — Автоматизация управления ИТ-инфраструктурой и обеспечение централизованного контроля серверов, сетевого оборудования и дата-центров
    — Организация гибридных рабочих мест с технологиями VDI и терминальными сервисами, построение геораспределенных отказоустойчивых архитектур, способных выдерживать нагрузки до сотен тысяч пользователей

    Не упустите возможность узнать о самых актуальных решениях и установить новые деловые контакты! Для участия необходимо зарегистрироваться.

    Организатор — ГК Softline
    +7 (800) 232-00-23

     Добавить в Google Calendar