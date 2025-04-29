IT-плов от Servercore. Ташкент

Комплексная IT-безопасность: как защитить организацию от угроз.

Приглашаем вас на закрытый IT-ужин, где вместе с лидерами IT-рынка Узбекистана обсудим ключевую тему, которая волнует каждый бизнес — безопасность. Вас ждет вечер в компании экспертов, полезные кейсы и секретные гости, чьи имена мы пока оставим в тайне.

Servercore — провайдер IT-инфраструктуры с локальным присутствием в Ташкенте. 2 зоны доступности, соответствие 3PY-547-сон, бесплатная миграция, биллинг в сумах, сервис IAM для управления авторизацией и уровнями доступа, оплата банковской картой или переводом на счет, SLA > 99,98%, PCI DSS 4.0.1, IaaS и PaaS, бесплатная техподдержка 24/7.

Программа мероприятия:

— 19:00-19:30. Регистрация и знакомства

— 19:30-20:00. Servercore в Узбекистане: возможности облачной платформы для бизнеса. Юрий Капелько, операционный директор Servercore; Суннат Шамуратов, директор по развитию бизнеса в Servercore.

— 20:00-20:30. Спецпроекты в Servercore: как мы решаем нестандартные кейсы клиентов. Исмоилжон Иминохунов, проектный менеджер в Servercore.

— 20:30-21:00. Как надежно разместить речевые ИИ-сервисы в облаке Servercore: кейс компании Robiq. Рената Гулиенко, директор по продукту в Robiq AI.

— 21:00-21:30. Секретные гости.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.