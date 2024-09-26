Инновации и безопасность. Новые горизонты с Microsoft. Алматы

Узнайте о решениях Microsoft для работы с большими объемами данных и корпоративной информационной безопасности.

Приглашаем вас на семинар, где эксперты по двум ключевым направлениям Microsoft — Azure и Security — рассмотрят актуальные темы для любого бизнеса, работающего с большим объемом данных и заботящегося о корпоративной информационной безопасности. Мы комплексно рассмотрим полный стек решений Microsoft для обеспечения информационной безопасности, включая управление рабочими устройствами (Intune Suite) и настройку системы корпоративных доступов к внутренним и внешним ресурсам (Entra Suite).

По направлению облачных решений наш специалист расскажет о современном и удобном решении от Microsoft для обработки и анализа больших данных (Microsoft Fabric), а также мы углубимся в тему генеративного искусственного интеллекта и того, как решения на его основе могут помочь в бизнес-процессах вашей компании (AI-ассистент Noventiq Genie).

Не упустите возможность узнать о новейших технологиях и решениях от Microsoft, которые помогут вашей компании оставаться на передовой технологического прогресса.

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