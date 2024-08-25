Kinza360. Алматы

Международный форум по партнерскому и диджитал-маркетингу возвращается в Алматы

Друзья и коллеги, радостно сообщаем о возвращении самого ожидаемого события в сфере партнерского и диджитал-маркетинга — форума Kinza360! Присоединяйтесь к нам 25–26 августа в Алматы и станьте частью революции в мире маркетинга и технологий.

Вас ждут:

— 16 часов контента и интерактива. Вдохновляющие доклады и мастер-классы, новые тулзы и идеи.

— 2000 участников. Расширьте свою сеть профессиональных контактов.

— 2 дня нетворкинга. Уникальные возможности для обмена знаниями.

— Лучший экспоцентр страны. Более 50 стендов с именитыми брендами.

— 200+ инфлюенсеров индустрии. Узнайте о последних трендах от лидеров мнений.

— 24 звездных спикера, включая представителей Google и TikTok, а также топовых арбитражников.

— Afterparty с популярным хедлайнером. Наслаждайтесь атмосферой и общением в неформальной обстановке.

— Юбилейное мероприятие — 10 лет конференции Kinza!

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Зарегистрируйтесь уже сейчас на сайте Kinza360 и готовьтесь к незабываемым двум дням, которые изменят ваш взгляд на бизнес и маркетинг. Мы ждем вас на Kinza360!

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