Kinza360. Алматы
Международный форум по партнерскому и диджитал-маркетингу возвращается в Алматы
Друзья и коллеги, радостно сообщаем о возвращении самого ожидаемого события в сфере партнерского и диджитал-маркетинга — форума Kinza360! Присоединяйтесь к нам 25–26 августа в Алматы и станьте частью революции в мире маркетинга и технологий.
Вас ждут:
— 16 часов контента и интерактива. Вдохновляющие доклады и мастер-классы, новые тулзы и идеи.
— 2000 участников. Расширьте свою сеть профессиональных контактов.
— 2 дня нетворкинга. Уникальные возможности для обмена знаниями.
— Лучший экспоцентр страны. Более 50 стендов с именитыми брендами.
— 200+ инфлюенсеров индустрии. Узнайте о последних трендах от лидеров мнений.
— 24 звездных спикера, включая представителей Google и TikTok, а также топовых арбитражников.
— Afterparty с популярным хедлайнером. Наслаждайтесь атмосферой и общением в неформальной обстановке.
— Юбилейное мероприятие — 10 лет конференции Kinza!
Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Зарегистрируйтесь уже сейчас на сайте Kinza360 и готовьтесь к незабываемым двум дням, которые изменят ваш взгляд на бизнес и маркетинг. Мы ждем вас на Kinza360!
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