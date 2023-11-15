Крупнейшая конференция по новым технологиям в образовании.

В Алматы пройдет десятая юбилейная международная конференция по цифровым технологиям в образовании «EdCrunch X — Равный доступ для каждого». Более 350 мировых экспертов и 5000 участников из 25 стран соберутся, чтобы обсудить такие важные вопросы, как обеспечение равного доступа к образованию и использование искусственного интеллекта в образовательном процессе. Еще более 30 тысяч человек присоединится к конференции онлайн.

EdCrunch — крупнейшая конференция по новым технологиям в образовании, которая проводится с 2014 года. За десять лет она объединила специалистов в области информационных технологий, разработчиков, учителей, родителей, компании и стартапы в сфере EdTech. EdCrunch стала глобальным движущим фактором в образовании.

Искусственный интеллект переформатировал сферу образования, открывая новые возможности. В будущем каждый ребенок сможет иметь своего личного учителя, доступного 24/7, где бы он ни находился. Чтобы сделать искусственный интеллект доступным и полезным для детей, необходимо обеспечить цифровизацию образования во всем мире. Проблема неравенства в образовании остается актуальной: расположение школы может определять образовательные возможности, и чем популярнее школа, тем выше цены на жилье, что создает социальное неравенство и лишает многие таланты возможности реализоваться. Цифровые технологии и искусственный интеллект, возможно, не устранят неравенство, но они способны уровнять возможности для детей, столкнувшихся с социальными и другими сложностями.

В рамках конференции состоится 150 экспертных сессий, панельных дискуссий и мастер-классов, посвященных современным достижениям в области цифровых технологий, когнитивной науки, искусственного интеллекта и нейробиологии в образовании, а также методам домашнего обучения и запуску онлайн-магистратур.

Состав спикеров — руководители университетов, представители образовательных платформ, онлайн-университетов, инновационных школ из Дубая, Финляндии, Южной Кореи, Турции, США, Сингапура, Эстонии, Таиланда, Мексики, Казахстана, Узбекистана, России, США и Великобритании.

Для участия необходимо пройти регистрацию.