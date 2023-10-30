SpeechKit Cases Night Kazakhstan. Алматы

Конференция с живыми кейсами о речевых технологиях Yandex SpeechKit и Yandex SpeechSense.

Yandex Cloud предоставляет речевые технологии для казахстанского рынка с 2020 года. На встрече клиенты из телекома, финтеха, ритейла, e-com, колл-центров и сервисных компаний поделятся своим опытом работы с речевыми проектами. Мы посмотрим примеры голосовых роботов на казахском и русском языках, поговорим об их преимуществах и проблемах внедрения. Кроме того, расскажем о последних релизах Yandex SpeechKit и новом сервисе Yandex SpeechSense.

О чем поговорим:

— что нового в технологиях распознавания и синтеза речи;

— какое влияние речевые технологии оказывают на разные виды бизнеса и индустрии;

— в каких сценариях целесообразно применять голосовых роботов;

— как голосовые помощники влияют на ресурсы и ключевые метрики работы контакт-центров;

— как изменить качество клиентского сервиса при помощи речевой аналитики.

Мероприятие будет полезно коммерческим директорам, руководителям отделов продаж и маркетинга, служб пользовательского опыта и поддержки, СТО, менеджерам по цифровизации и автоматизации бизнеса. Если вы задумываетесь о создании голосовых роботов, автоматизации контакт-центра, внедрении автоматизированной аналитики всех коммуникаций, то эта встреча станет для вас отличной возможностью увидеть подобные проекты в деле. Вы сможете получить практические советы как тех, кто применял речевые технологии Yandex Cloud, так и разработчиков.

Участие в мероприятии бесплатное, но требуется предварительная регистрация.