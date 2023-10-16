Professional Security Conference (Prosecco) 2023. Алматы

Это новый формат мероприятий, ориентированный на специалистов по безопасности и представителей бизнеса.

Приглашаем вас на Professional Security Conference (Prosecco). Все активности конференции тесно связаны между собой и логически объединены единой повесткой: «Как сделать так, чтобы бизнес получил максимум от внедрения систем безопасности». В этом году в рамках Prosecco будут детально рассмотрены каждый их этапов: от постановки задач до эксплуатации подобных систем — так, чтобы сделать их использование наиболее эффективным.

Деловая программа мероприятия включает более десятка экспертных докладов от ведущих специалистов отрасли, открытые дискуссии и обсуждения. Все выступления заранее модерируется организатором, что является гарантией объективности в подходе, а также максимальной «калорийности» информации, ее пользы для каждого из участников.

Презентация готовых решений — неотъемлемая часть конференции. В демонстрационной зоне будут представлены самые разные решения: от исполнительных устройств до систем идентификации, сложной видеоаналитики и автоматизации зданий. Каждая из презентаций интегрирована в деловую программу и является логичным продолжением того или иного доклада или дискуссии.

Для участия необходимо пройти регистрацию.