Обновленная линейка СХД NetApp и последняя версия ОС ONTAP. Онлайн

Вебинар, посвященный современным системам хранения NetApp.

Рады пригласить вас на вебинар, который посвящен современным системам хранения NetApp. На вебинаре мы расскажем о самых последних обновлениях в линейке СХД NetApp и рекомендации по применению в различных сценариях, производительности и возможностях, которые можно ожидать от использования СХД NetApp, последней версии операционной системы ONTAP, а также о функциональности, которая уже доступна. Вы узнаете, как можно использовать все эти функции по максимуму.

Вебинар будет полезен руководителям ИТ-отделов, техническим и ИТ-специалистам, сетевым и системным администраторам, другим специалистам, отвечающим за поддержку ИТ-инфраструктуры предприятия.

Спикеры:

— Алексей Захаренко, Инженер NetApp, MUK Group

— Денис Щепин, Генеральный директор ITGLOBAL.COM KZ

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться.