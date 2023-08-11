Встреча с паблишером G5 Games. Алматы

Есть игра и ищете паблишера? Приходите на встречу с G5 GAMES.

Есть казуальная игра, ищете надежного партнера для издательства или M& A? Появилась отличная возможность показать ее геймдев-компании G5 Games в Алматы.

G5 Games — шведский разработчик и издатель мобильных игр. В портфолио компании 30+ f2p проектов, в которые играют миллионы игроков по всему миру. G5 Games уже провела несколько успешных ивентов в других странах, а теперь готовит GAMEDEV MEETUP в Алматы!

Бронируйте слот с Еленой Поповой, Business Development Manager. На встрече вы сможете рассказать о вашей игре и обсудить возможное партнерство: издательство или M&A.

Встреча пройдет 12 августа в коворкинге SmArt.Point.