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DAMA Kazakhstan 2023. Алматы

Казахстанская конференция по управлению данными.

Мероприятие пройдет 25 августа 2023 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty

25 августа в Алматы пройдет конференция DAMA Kazakhstan 2023, посвященная теме управления данными. На мероприятии гости и эксперты обсудят решения по повышению качества данных в бизнесе, способы извлечения пользы из накопленных и обработанных данных, подход к ведению бизнеса, основанный на цифрах, а таже корпоративные стратегии управления данными.

Конференция будет интересна директорам по данным, BI-аналитикам, специалистам Data Science, руководителям ИТ-подразделений и ИТ-специалистам.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.

Организатор — ОО «Сообщество профессионалов по управлению данными DAMA Kazakhstan — Astana»
г. Астана, ул. Алматы 7, БЦ «Seven», офис 202
+7 (775) 192-35-35

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