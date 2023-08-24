DAMA Kazakhstan 2023. Алматы
Казахстанская конференция по управлению данными.
Мероприятие пройдет 25 августа 2023 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty
25 августа в Алматы пройдет конференция DAMA Kazakhstan 2023, посвященная теме управления данными. На мероприятии гости и эксперты обсудят решения по повышению качества данных в бизнесе, способы извлечения пользы из накопленных и обработанных данных, подход к ведению бизнеса, основанный на цифрах, а таже корпоративные стратегии управления данными.
Конференция будет интересна директорам по данным, BI-аналитикам, специалистам Data Science, руководителям ИТ-подразделений и ИТ-специалистам.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.
Организатор — ОО «Сообщество профессионалов по управлению данными DAMA Kazakhstan — Astana»
г. Астана, ул. Алматы 7, БЦ «Seven», офис 202
+7 (775) 192-35-35
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