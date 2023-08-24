DAMA Kazakhstan 2023. Алматы

Казахстанская конференция по управлению данными.

25 августа в Алматы пройдет конференция DAMA Kazakhstan 2023, посвященная теме управления данными. На мероприятии гости и эксперты обсудят решения по повышению качества данных в бизнесе, способы извлечения пользы из накопленных и обработанных данных, подход к ведению бизнеса, основанный на цифрах, а таже корпоративные стратегии управления данными.

Конференция будет интересна директорам по данным, BI-аналитикам, специалистам Data Science, руководителям ИТ-подразделений и ИТ-специалистам.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.