DevOpsDays 2023. Алматы

Конференция по разработке, тестированию, безопасности и эксплуатации программного обеспечения.

DevOpsDays — это всемирная серия конференций по разработке, тестированию, безопасности и эксплуатации программного обеспечения, которая проводится с 2009 года. DevOpsDays уже переросло из форума во всемирный нетворкинг специалистов и продолжает привлекать новые кадры в индустрию.

Если вы хостер, вендор ПО, банк, СМИ, телеком-компания или только входите в IT, эта конференция также для вас.

Наша миссия — развивать казахстанское IT-сообщество, создавая специализированные площадки для обмена опытом и нетворкинга. Поэтому наши программы состоят только из технических докладов и сформированы так, чтобы собирать и объединять энтузиастов, готовых делиться опытом и обсуждать решения прикладных задач и проектов.